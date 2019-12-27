Штрафы за акции против интеграции превысили 5 тыс. рублей

Еще семь участников массовых акций против углубленной интеграции с Россией, прошедших в Минске 7 и 8 декабря, 27 декабря оштрафованы столичными судами на общую сумму более 5 тысяч рублей.

Как сообщает правозащитный сайт spring96.org , все они обвинены в административных правонарушениях по статье 23.34 — участие в несанкционированном массовом мероприятии.

Так, суд Первомайского района Минска приговорил Юрия Губаревича, Галину Логацкую и Татьяну Линник к штрафам в 30 базовых величин (765 рублей) каждого, Маю Наумову — к штрафу в 50 базовых величин (1.275 рублей), Дениса Юркевича и Дениса Красочку — к штрафу в 25 базовых величин (637,5 рубля) каждого.

В суде Партизанского района Минска к штрафу в 25 базовых величин (637,5 рубля) приговорен Антон Жилко. Суд над Вячеславом Сивчиком перенесен на неопределенный срок из-за того, что он находится за границей.

Всего 27 декабря запланировано более десятка судов. В частности, в суде Октябрьского района пройдут процессы над Сергеем Спарышем, Геннадием Веретинским и Виталием Тригубовым.

Также правозащитники сообщают о задержании секретаря КХП-БНФ Алеся Чехольского, гомельского блогера Сергея Тихановского и блогера Владимира Цыгановича (MozgON). На них также составлены административные протоколы за участие в акциях против интеграции с Россией.