Белорусские гонщики вылетают на «Дакар-2020»

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5 января в Джедде — втором по величине городе Саудовской Аравии — стартует одно из самых популярных ралли на планете «Дакар-2020». Впервые гонка состоится в Саудовской Аравии.

Белорусская команда «МАЗ-СПОРТавто» выставит три экипажа. Техника уже находится в порту Джедды.

Лидер белорусской команды Сергей Вязович

«МАЗы едут в числе фаворитов. Все знают, что мы умеем побеждать и являемся серьезной угрозой для наших соперников. Цель команды — попасть на пьедестал, оказаться в числе лучших. Мы также рассчитываем внести вклад в укрепление имиджа Беларуси как страны высоких спортивных достижений и поучаствовать в продвижении бренда МАЗ в мире», — отметили в команде.

Марафон включает 12 этапов. Экипажи ожидают отрезки с дюнами, песчаные и каменистые участки. Среди отличий — длинные спецучастки. «Боевыми» будут свыше 5000 км, тогда как на прошлом «Дакаре» — немногим свыше 3000. Всего гонщикам предстоит преодолеть около 8 тысяч километров.

В ралли примут участие свыше 350 экипажей со всего мира, из них 47 будут бороться за пьедестал в классе грузовиков.

«Это будет настоящая гонка на выживание — такой, какой и должен быть “Дакар”. Мы этого не боимся: команда готова к спартанским условиям и чрезмерным нагрузкам. Что касается техники, то в Саудовскую Аравию мы везем усовершенствованные спортивные грузовики. И они уже не раз показывали себя с лучшей стороны», — пояснили в «МАЗ-СПОРТавто».

Завершится ралли 17 января.
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Тэги: Дакар-2020 МАЗ-СПОРТавто Персона: Сергей Вязович

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