Лукашенко рассказал детям о волшебстве

Сегодня во Дворце Республики в рамках проекта «Наши дети» прошел благотворительный праздник.

Фото пресс-службы президента

Выступая перед детьми, Александр Лукашенко отметил, что для него «очень важно сделать все возможное, чтобы в жизнь всех вас, каждого нашего ребенка пришло волшебство в виде искренней заботы и душевного тепла, неожиданных подарков, приятных встреч с добрыми и отзывчивыми людьми».

Глава государства выразил надежду, что юные белорусы станут хорошими честными людьми. «Я искренне горжусь всеми вашими успехами. Думаю, что таких успехов станет еще больше, когда мы откроем Национальный детский технопарк для самых одаренных юных белорусов», — заметил он.

Лукашенко порекомендовал детям больше двигаться, чаще проводить время на свежем воздухе, особенно в каникулы.

На праздник были приглашены более 2 тыс. ребят (в основном, как отметила пресс-служба президента, это сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также победители олимпиад, конкурсов и соревнований, учащиеся, которые имеют успехи в общественной работе).