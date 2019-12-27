Фотофакт. В «Титане» открылась резиденция Деда Мороза

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В столичном ТРЦ «Титан» открылась бесплатная резиденция Деда Мороза.

Сказочная резиденция занимает 200 «квадратов» на третьем этаже торгового центра. Центральное место отведено под трон с камином и праздничной елкой. Рядом — мешок с подарками для детей.

Погостить в резиденции можно бесплатно. Дед Мороз пообщается с ребенком и спросит о новогоднем желании. Также можно попросить седобородого старца подарить заранее подготовленный подарок.

Предусмотрена «волшебная почта» для детских писем Деду Морозу. Послание можно принести с собой или составить на месте. Его содержание «по большому секрету» раскроют родителям. А пять самых трогательных и неординарных пожеланий исполнят в середине январе — под Старый Новый год.

Резиденция Деда Мороза в ТРЦ «Титан» проработает до 7 января.

Сюжет: Новый год 2020
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Тэги: Новый год-2020 ТРЦ Титан резиденция Деда Мороза Город: Минск

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