Фотофакт. В «Титане» открылась резиденция Деда Мороза

В столичном ТРЦ «Титан» открылась бесплатная резиденция Деда Мороза.

Сказочная резиденция занимает 200 «квадратов» на третьем этаже торгового центра. Центральное место отведено под трон с камином и праздничной елкой. Рядом — мешок с подарками для детей.

Погостить в резиденции можно бесплатно. Дед Мороз пообщается с ребенком и спросит о новогоднем желании. Также можно попросить седобородого старца подарить заранее подготовленный подарок.

Предусмотрена «волшебная почта» для детских писем Деду Морозу. Послание можно принести с собой или составить на месте. Его содержание «по большому секрету» раскроют родителям. А пять самых трогательных и неординарных пожеланий исполнят в середине январе — под Старый Новый год.

Резиденция Деда Мороза в ТРЦ «Титан» проработает до 7 января.