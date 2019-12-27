Противника интеграции с Россией Станислава Шашка арестовали на 15 суток

Суд Московского района Минска приговорил активиста инициативы Legalize Belarus Станислава Шашка к 15 суткам ареста за участие в несанкционированной акции против интеграции с Россией 20 декабря.

Об этом председатель правозащитной организации «Правовая инициатива» Виктория Федорова сообщила БелаПАН.

Решение вынесла судья Татьяна Мотыль. Шашок признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 23.34 КоАП. Как пояснила Федорова, Шашку вменили в вину участие в несанкционированном шествии 20 декабря: он шел в колонне протестующих и скандировал: «Жыве Беларусь!» Слушание прошло быстро, свидетели в суд не явились.

Шашок был задержан вечером 26 декабря сотрудниками УВД Центрального района Минска в подъезде собственного дома.

Он активист инициативы Legalize Belarus, выступающей за декриминализацию и смягчение наказания по «антинаркотическим» статьям Уголовного кодекса. Шашок был зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты на прошедших выборах в Палату представителей.

Третья уличная акция против интеграции с Россией состоялась в центре Минска 20 декабря. В ней, по подсчетам журналистов и правозащитников, приняли участие от тысячи до полутора тысяч человек.