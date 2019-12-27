Мэру Тбилиси Кахе Каладзе грозит уголовное дело из-за новогодней елки за 300 тысяч евро
Члены партии «Единое национальное движение» зарегистрировали в Генеральной прокуратуре Грузии две жалобы на мэра Тбилиси Каху Каладзе. Оппозиционные депутаты горсовета требуют, чтобы следственное ведомство изучило его деятельность на предмет коррупционных сделок.
Заявления касаются двух закупок мэрии, одна из которых уже состоялась. Речь идет о главной новогодней елке Тбилиси, стоимостью 304,8 тысячи евро, сообщает
Мэрия приобрела елку у итальянской компании IDO SRL, которая оказалась единственной фирмой, участвовавшей в тендере. Каладзе лично ездил в Италию, чтобы проверить приобретенную елку и новогоднюю иллюминацию, на которую столичные власти потратили еще около 525 тысяч евро.
Второе заявление касается закупки 155 скамеек для недавно отреставрированной части проспекта Илии Чавчавадзе. В проекте бюджета на 2020 год на это предусмотрено около 880 тысяч долларов. Мэрия уже объявила электронный тендер для закупки. Оппозиция утверждает, что в документации приведены эскизы скамеек, которые производит итальянская фирма, аффилированная с Кахой Каладзе.
По словам Хабеишвили, точно такие же скамейки грузинского производства мэрия сможет приобрести по цене около 210 долларов за единицу.