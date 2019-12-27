Мэру Тбилиси Кахе Каладзе грозит уголовное дело из-за новогодней елки за 300 тысяч евро

Члены партии «Единое национальное движение» зарегистрировали в Генеральной прокуратуре Грузии две жалобы на мэра Тбилиси Каху Каладзе. Оппозиционные депутаты горсовета требуют, чтобы следственное ведомство изучило его деятельность на предмет коррупционных сделок.

Источник: «Эхо Кавказа»

Заявления касаются двух закупок мэрии, одна из которых уже состоялась. Речь идет о главной новогодней елке Тбилиси, стоимостью 304,8 тысячи евро, сообщает apsny.ge . Депутат Леван Хабеишвили считает, что реальная стоимость елки, установленной на площади Первой Республики, в десять раз меньше суммы, потраченной на ее приобретение из бюджета.

Мэрия приобрела елку у итальянской компании IDO SRL, которая оказалась единственной фирмой, участвовавшей в тендере. Каладзе лично ездил в Италию, чтобы проверить приобретенную елку и новогоднюю иллюминацию, на которую столичные власти потратили еще около 525 тысяч евро.

Второе заявление касается закупки 155 скамеек для недавно отреставрированной части проспекта Илии Чавчавадзе. В проекте бюджета на 2020 год на это предусмотрено около 880 тысяч долларов. Мэрия уже объявила электронный тендер для закупки. Оппозиция утверждает, что в документации приведены эскизы скамеек, которые производит итальянская фирма, аффилированная с Кахой Каладзе.

По словам Хабеишвили, точно такие же скамейки грузинского производства мэрия сможет приобрести по цене около 210 долларов за единицу.