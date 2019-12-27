Водитель «Мазды» врезался в автокран, пытаясь скрыться с места прошлого ДТП

Водитель Mazda 27 декабря столкнулся со встречным автомобилем, после чего решил скрыться. Мужчина выехал на встречную полосу, где столкнулся с автокраном МАЗ.

По информации СК, водитель и пассажир Mazda получили телесные повреждения. Пострадавших госпитализировали.

Со слов очевидцев, водитель легкового автомобиля нарушал установленный скоростной режим. Также предварительно установлено, что он был пьян в момент ДТП.