Водитель «Мазды» врезался в автокран, пытаясь скрыться с места прошлого ДТП

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Водитель Mazda 27 декабря столкнулся со встречным автомобилем, после чего решил скрыться. Мужчина выехал на встречную полосу, где столкнулся с автокраном МАЗ.

По информации СК, водитель и пассажир Mazda получили телесные повреждения. Пострадавших госпитализировали.

Со слов очевидцев, водитель легкового автомобиля нарушал установленный скоростной режим. Также предварительно установлено, что он был пьян в момент ДТП.
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Тэги: ДТП автокран Город: Слоним

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