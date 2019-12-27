Лучший бомбардир минского «Динамо» переезжает в Москву

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Финский нападающий Тему Пулккинен переходит в московское «Динамо».

Как сообщает официальный сайт минских динамовцев, за это клуб получит одну из самых больших компенсаций в своей истории.

«Уйти из "Динамо" было моим решением, и я благодарен руководству клуба за то, что оно не стало чинить мне препятствий. Понимаю, что покидаю команду не в самый лучший момент, но такова спортивная жизнь. Мне поступило хорошее предложение от амбициозного клуба, который уже в этом сезоне имеет шансы выиграть что-то значительное, а победы — это именно то, ради чего хоккеисты выходят на лед», — сказал хоккеист перед переездом.

Пулккинен набрал за два минских сезона 56 очков (32+24) в 83 матчах.
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Тэги: ХК Динамо-Минск ХК Динамо-Москва КХЛ Персона: Тему Пулккинен

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