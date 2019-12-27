Жительницу Витебщины судили за подстрекательство дочери к кражам

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Суд Витебского района вынес приговор женщине за вовлечение своей дочери в преступления. По материалам дела, она отправляла дочь красть деньги.

История вскрылась, когда у жительницы района из дома пропали деньги, сообщает пресс-служба суда. Розыск вывел на ее сестру и девятилетнюю племянницу. Оказалось, родственница заметила, где лежат сбережения, и подговорила ребенка вытащить купюры. Деньги похитили в два приема, с разницей в два дня — всего 310 долларов и четыре рубля.

Женщину приговорили к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы, но она останется на свободе, если за два года не нарушит закон.
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Тэги: подстрекательство кража Город: Витебск

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