На месте универсама «Фрунзенский» открылся «Виталюр»

Реконструкция заняла 10 месяцев. Теперь тут есть производство итальянских сыров и печь-гриль.

«Фрунзенский» был первым продовольственным универсамом с самообслуживанием в БССР, его открыли в 1975 году. Под такой вывеской он работал и когда в 2014 году сюда зашла литовская сеть Mart Inn.

В январе 2019 объект выкупила компания «Виталюр», она сдавала площади сети Mart Inn, пока не закончился срок аренды. Весной в универсаме начали реконструкцию, акционер Виталий Яцук тогда говорил, что переделывать будут все: «ни одной живой перегородки не останется, кроме контура здания», передает TUT.by .

Общая площадь магазина — 4 тысячи квадратных метров, торговая была 1,2 тысячи «квадратов», теперь ее расширили почти до 1,6. Перед зданием на месте бывших широких ступеней и клумб сделали парковку на 184 места.

Зал внутри тоже изменился: появились островки продуктов, фермерские овощи, отдел специй, фудкорт примерно на 30 человек, где можно съесть пиццу, суши, шаурму, продукты из фритюра. Выпить кофе с десертами предлагают в небольшом кафетерии — тоже в супермаркете.

У витрин с рыбой установили ресторанную печь-гриль хоспер, в которой бесплатно приготовят на углях рыбу и мясо. Также тут есть специальный агрегат для самостоятельной нарезки хлеба. Чего еще нет в других магазинах «Виталюра», так это своего производства сыров — моцареллы и бурраты. Здесь их продают на развес по 25, 26 рублей за килограмм. Какие нужны объемы производства такого сыра — в супермаркете пока присматриваются, как на это отреагируют покупатели.

Этот магазин работает дольше всех «Виталюров» — до 24 часов.