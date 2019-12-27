Брестчанин бил банкомат мусоркой из-за «съеденной» карты

Житель областного центра попытался снять деньги в банкомате, но после ошибки операции тот «съел» карточку.

По информации областного УВД, 52-летний неработающий брестчанин не стал звонить в техническую службу поддержки и решил с помощью силы вернуть карточку: сначала он несколько раз ударил кулаком по клавиатуре, а потом схватил стоящий мусорный контейнер и бил банкомат уже им.

Испорченная клавиатура банкомата восстановлению не подлежит, причиненный ущерб составил более тысячи рублей.