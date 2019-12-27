Гомельского блогера Сергея Тихановского арестовали на 15 суток

Суд Советского района Гомеля на заседании под председательством судьи Елены Шайн рассмотрел административный протокол, составленный сотрудником минского ОМОН Виталием Ивашковым в отношении блогера Сергея Тихановского (ютьюб-канал «Страна для жизни»).

Блогер присутствовал на акции против интеграции с Россией на Октябрьской площади в Минске 21 декабря, вел оттуда прямой эфир. В милицейском протоколе написано, что Тихановский «активно принимал участие в митинге, кричал "Жыве Беларусь!"».

Сотрудник ОМОН указал в протоколе, что 21 октября на Октябрьской площади прошел несанкционированный митинг против интеграции с Россией. «Митинг освещал телеканал "Белсат", мы проводили визуальное наблюдение», — написал в рапорте Ивашков.

Сергей Тихановский по телефону, электронной почте и заказным письмом уведомил суд, что не сможет присутствовать на рассмотрении протокола в связи с командировкой. Он попросил перенести заседание на любой другой день. Тем не менее утром 27 декабря его задержали сотрудники милиции и ГАИ возле Жлобина.

Блогер на суде не признал вину в «нарушении порядка проведения массового мероприятия» (ст. 23.34 КоАП). Он указал на противоречия в доказательствах: снимки его якобы участия в митинге сделаны в темное время суток, в протоколе же написано, что он участвовал в акции в 14:00. Судья Елена Шайн отклонила все ходатайства блогера, отклонила и отвод суду.

Шайн признала Тихановского виновным в правонарушении согласно статьи 23.34 КоАП и наказала арестом на 15 суток. Блогера взяли под стражу в зале суда.