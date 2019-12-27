Секретарь избиркома на парламентских выборах судится с «Бобруйским курьером»

Юлия Фурман, которая выполняла функции секретаря комиссии на избирательном участке № 22 в Бобруйске, требует от интернет-издания публикацию опровержения и компенсацию морального ущерба в размере 5 тысяч рублей.

Виталий Санотенко и Анатолий Санотенко. Фото: TUT.by

Женщина не согласна с фактами, которые были изложены в статье, посвященной досрочному голосованию, сообщает TUT.by .

Секретаря избирательной комиссии возмутили слова о том, что наблюдатели вызвали милицию, которая зафиксировала нарушения. Женщина рассказала в суде, что 14 ноября выполняла функции секретаря на избирательном участке, расположенном в общежитии на Молодежном бульваре, 3. Примерно в 14 часов, когда регламентом досрочных выборов предусмотрен перерыв, она и председатель избиркома опечатали урны для бюллетеней.

«После этого председатель комиссии покинула помещение для голосования, а я осталась внутри, чтобы разобраться с документацией — это моя прямая обязанность как секретаря», — сообщила Юлия Фурман.

Через несколько минут, по ее словам, внутрь заглянула наблюдатель Алла Шпакова, которая тут же связалась с Галиной Смирновой, доверенным лицом кандидата в депутаты Александра Комара. Вместе женщины, как утверждает секретарь, стали возмущаться, почему Юлия Фурман находится в помещении для голосования в неурочное время одна и при закрытых дверях, потом потребовали вызвать милицию. В итоге из соседнего помещения вышел дежурный милиционер, в обязанности которого входило поддержание порядка на избирательном участке.

Фурман не отрицает, что около 20 минут провела за закрытыми дверями наедине с урной для голосования, между опечатанной крышкой которой и боковиной была щель. Но считает, что к инициированному ею судебному процессу это не имеет никакого отношения.

«В статье от 15 ноября указано, что была вызвана милиция, которая зафиксировала нарушения. Это означает, что я что-то нарушила. Но это не соответствует действительности! Публикация имела резонанс, теперь мне приходится оправдываться перед знакомыми и коллегами», — добавляет женщина, которая работает юрисконсультом сельхозпредприятия «Михалевская Нива».

Сторону ответчика представлял частный предприниматель Виталий Санотенко, который подтвердил, что является владельцем доменного имени, которое использует сайт «Бобруйского курьера».

Следующее заседание по делу, на котором будут заслушаны свидетели, назначено на 16 января.