Компания Bosch помогла детскому дому в Осиповичах обновить систему отопления

Компания «Bosch Термотехника» в рамках поддержки программы Белорусского детского фонда «Теплый дом» модернизировала и перепроектировала отопительную систему в детском доме семейного типа семьи Шамак из Осиповичей, приведя ее в соответствие с действующими строительными нормами и современными эксплуатационными требованиями.

Программа «Теплый дом» реализуется с 1989 года. Ее цель — создание детских домов семейного типа и устройство детей-сирот в семьи. За время существования программы в Беларуси было создано 43 таких дома. В 2019 году программу «Теплый дом» поддержала «Bosch Термотехника». Первыми, кто получил помощь от специалистов компании, стали воспитанники детского дома семейного типа Раисы и Александра Шамак из Осиповичей.

Система отопления в доме, где в настоящий момент воспитываются семеро приемных детей, нуждалась в реконструкции и модернизации. Газовый котел и проточный газовый нагреватель предстояло заменить; кроме того, оборудование было установлено в гараже жилого дома, что не соответствует действующим требованиям по газоснабжению.

Специалисты компании «Bosch Термотехника» смогли решить обе проблемы, разработав и предложив новый проект по реконструкции всей системы газоснабжения и отопления дома.

Этот проект подразумевал демонтаж старого газопровода и его замену на новый, перенос газового котла из гаража в кухню и замену старой модели на новую. Поскольку новая система создавалась в расчете на большую семью и соответствующее потребление горячей воды, в дополнение к котлу в гараже дома был установлен бойлер.

Помимо котла и бойлера, было заменено и прочее газовое оборудование — в частности, газовый счетчик и регулятор давления. А в комнатах, где проживают дети, были установлены новые радиаторы.