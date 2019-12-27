В Барановичах захоронят прах погибшего в Мали героя Франции

Прах 43-летнего уроженца Барановичей Андрея Жука, который служил во французском Иностранном легионе и погиб в конце ноября во время военной операции в Африке, похоронят 28 декабря на кладбище Русино.

Андрей Жук. Фото: Министерство обороны Франции

Андрей Жук родился и вырос в Барановичах, но последние 11 лет служил во французском Иностранном легионе. В конце ноября этого года в Мали столкнулись два военных вертолета, в одном из которых летел и Андрей Жук. Все 13 военнослужащих погибли, они посмертно стали Героями Франции, сообщает intex-press.by .

Тело Андрея Жука кремировали. Его родители почти месяц ждали, когда прах их сына доставят на родину, чтобы проститься с ним и похоронить.

27 декабря урну с прахом Андрея Жука доставили в Барановичи, сообщила изданию Зоя Петровна, мама погибшего. Церемония прощания пройдет в узком семейном кругу.