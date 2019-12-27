Двухлетняя девочка умерла из-за вируса в Бобруйске
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В редакцию «Коммерческого курьера» обратилась местная жительница, дети которой посещают один из детских садов города.
Женщина
Городские власти пригласили журналистов на встречу с участием представителей учреждений здравоохранения. На ней был подтвержден факт смерти ребенка. Медики уточнили, что в детском саду проводится необходимый комплекс эпидемиологических мероприятий.
Пресс-служба Следственного комитета уточнила, что девочка скончалась в больнице 25 декабря. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.