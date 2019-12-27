Скоростной режим повысят на 16 участках республиканских автодорог

Всего в Беларуси 1750 км автодорог первой технической категории, из них на 1539 км уже повышен скоростной режим — это 88% общей протяженности магистральных дорог в стране.

Скоростной режим, повышенный до 120 км/ч для легковых авто, имеют 72,8% автодорог первой технической категории (1264 км), сообщили в пресс-службе правительства.

«Есть предложение на 16 участках дополнительно поднять скоростной режим. Надеюсь, что результатом работы комиссии станет поддержка соответствующего решения», — сказал на заседании под председательством заместителя премьер-министра Владимира Кухарева министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко.

Повысить допустимую скорость предложили на участках дорог Р58 Минск — Калачи — Мядель, Р28 Минск — Молодечно, М5 Минск — Гомель, М3 Минск — Витебск, М6 Минск — Гродно, М1/Е30 Брест — Минск — граница РФ и ряде других. Также новые участки с повышенной разрешенной скоростью появятся на дорогах Р20 и Р80.

Необходимое условие для увеличения скоростного режима на МКАД — реализация компенсационных мероприятий по минимизации конфликтных ситуаций. Имеется в виду обустройство переходно-скоростных полос, модернизация участков в зонах переплетения транспортных потоков, установка ограждений, препятствующих выходу пешеходов на проезжую часть.