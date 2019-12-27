В Бресте вынесли приговор пенсионеру, облившему бензином судебного исполнителя

Суд Московского района Бреста вынес приговор 69-летнему пенсионеру, который в октябре облил судебного исполнителя бензином.

По сообщению пресс-службы суда, пенсионер был признан виновным в угрозе насилием в отношении должностного лица из мести за выполнение служебных обязанностей. Его наказали месячным арестом, но суд зачел время нахождения под стражей и домашним арестом, поэтому считается, что наказание пенсионер отбыл.

Утром 9 октября мужчина в одном из кабинетов отдела принудительного исполнения Брестского района облил бензином 27-летнего судебного исполнителя и его рабочее место. Пожилого мужчину задержал милиционер, который находился в этом же кабинете.