Из КоАП может быть убрано порядка 50 статей

Кодекс об административных правонарушениях планируется упростить, сделать его более понятным, и сократить количество предусмотренных правонарушений.

Об этом в эфире новостей телеканала «Беларусь 1» сообщила заместитель главы Администрации президента Ольга Чуприс, которая возглавляет межведомственную экспертную комиссию по подготовке комплексных предложений по корректировке КоАП.

«На первый взгляд, даже порядка 50 статей может уйти из кодекса. То есть мы стараемся сделать так, чтобы было быстро, удобно, понятно, не било по кошельку гражданина. И в целом, чтобы убрать значительное число тех деяний, которые есть в кодексе на сегодняшний день, из числа административных правонарушений, чтобы граждане чувствовали себя более свободными в нашем обществе», — рассказала Чуприс.

По ее словам, еще одна задача заключается в сокращении количества органов, которые имеют право составлять протоколы о привлечении к административной ответственности. В настоящее время их насчитывается 79.

Предполагается, что проекты законов о внесении изменений в КоАП и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях будут подготовлены к 1 мая 2020 года.