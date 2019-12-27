Из КоАП может быть убрано порядка 50 статей
Кодекс об административных правонарушениях планируется упростить, сделать его более понятным, и сократить количество предусмотренных правонарушений.
Об этом в эфире новостей телеканала
«На первый взгляд, даже порядка 50 статей может уйти из кодекса. То есть мы стараемся сделать так, чтобы было быстро, удобно, понятно, не било по кошельку гражданина. И в целом, чтобы убрать значительное число тех деяний, которые есть в кодексе на сегодняшний день, из числа административных правонарушений, чтобы граждане чувствовали себя более свободными в нашем обществе», — рассказала Чуприс.
По ее словам, еще одна задача заключается в сокращении количества органов, которые имеют право составлять протоколы о привлечении к административной ответственности. В настоящее время их насчитывается 79.
Предполагается, что проекты законов о внесении изменений в КоАП и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях будут подготовлены к 1 мая 2020 года.