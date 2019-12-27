Из КоАП может быть убрано порядка 50 статей

/ Общество
Просмотров: 267

Кодекс об административных правонарушениях планируется упростить, сделать его более понятным, и сократить количество предусмотренных правонарушений.

Об этом в эфире новостей телеканала «Беларусь 1» сообщила заместитель главы Администрации президента Ольга Чуприс, которая возглавляет межведомственную экспертную комиссию по подготовке комплексных предложений по корректировке КоАП.

«На первый взгляд, даже порядка 50 статей может уйти из кодекса. То есть мы стараемся сделать так, чтобы было быстро, удобно, понятно, не било по кошельку гражданина. И в целом, чтобы убрать значительное число тех деяний, которые есть в кодексе на сегодняшний день, из числа административных правонарушений, чтобы граждане чувствовали себя более свободными в нашем обществе», — рассказала Чуприс.


Ольга Чуприс возглавила комиссию по смягчению КоАП

По ее словам, еще одна задача заключается в сокращении количества органов, которые имеют право составлять протоколы о привлечении к административной ответственности. В настоящее время их насчитывается 79.

Предполагается, что проекты законов о внесении изменений в КоАП и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях будут подготовлены к 1 мая 2020 года.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: КоАП Администрация президента Персона: Ольга Чуприс

Другие материалы на эту тему:

«Шутки кончились». Главой президентской администрации назначили чекиста

«Шутки кончились». Главой президентской администрации назначили чекиста

Лукашенко признал «крышевание» почти тысячи приближенных

Лукашенко признал «крышевание» почти тысячи приближенных

Жилье, суды и пытки. На что белорусы жалуются в Администрацию президента

Жилье, суды и пытки. На что белорусы жалуются в Администрацию президента

Пустота в авторитарной рамке. Лукашенко озаботился идеологией перед выборами

Пустота в авторитарной рамке. Лукашенко озаботился идеологией перед выборами