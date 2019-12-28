Ожидается снег и метель: холодная воздушная масса с севера Европы накрыла Беларусь
В субботу, 28 декабря, погоду на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты и более холодная воздушная масса, поступающая с севера Европы.
По прогнозам синоптиков, будет облачно. Выпадут осадки (снег, мокрый снег); слабая метель. Местами налипание мокрого снега, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный порывистый, утром местами сильный порывистый.
В связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлен желтый уровень опасности.
Температура воздуха в течение суток:
- Брестская область 0..-2°С;
- Витебская область -1..-3°С;
- Гомельская область 0..+2°С;
- Гродненская область -1..-3°С;
- Могилевская область -1..+1°С;
- Минск -1..-3°С.
Атмосферное давление будет активно расти.