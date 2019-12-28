Ожидается снег и метель: холодная воздушная масса с севера Европы накрыла Беларусь

В субботу, 28 декабря, погоду на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты и более холодная воздушная масса, поступающая с севера Европы.

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По прогнозам синоптиков, будет облачно. Выпадут осадки (снег, мокрый снег); слабая метель. Местами налипание мокрого снега, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный порывистый, утром местами сильный порывистый.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлен желтый уровень опасности.

Температура воздуха в течение суток:

Брестская область 0..-2°С;

Витебская область -1..-3°С;

Гомельская область 0..+2°С;

Гродненская область -1..-3°С;

Могилевская область -1..+1°С;

Минск -1..-3°С.

Атмосферное давление будет активно расти.