Ожидается снег и метель: холодная воздушная масса с севера Европы накрыла Беларусь

/ Общество
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В субботу, 28 декабря, погоду на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты и более холодная воздушная масса, поступающая с севера Европы.

Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, будет облачно. Выпадут осадки (снег, мокрый снег); слабая метель. Местами налипание мокрого снега, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный порывистый, утром местами сильный порывистый.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлен желтый уровень опасности.

Температура воздуха в течение суток:

  • Брестская область 0..-2°С;
  • Витебская область -1..-3°С;
  • Гомельская область 0..+2°С;
  • Гродненская область -1..-3°С;
  • Могилевская область -1..+1°С;
  • Минск -1..-3°С.

Атмосферное давление будет активно расти.
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Тэги: погода

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