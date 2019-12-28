Назван топ-10 лучших альбомов 2019 года

Популярный американский журнал People определил свою десятку лучших альбомов уходящего года.

Топ-10 выглядит так:

Ариана Гранде («Thank u, next»); Lizzo («Cuz I Love You»); Тейлор Свифт («Lover»); Билли Айлиш («When We All Fall Asleep»); Билли Айлиш («Where Do De Go?»); Лана Дель Рей («Norman F-Rockwell»); Бейонсе («Homecoming: The Live Album»); Ари Леннокс («She Butter Baby»); Марен Моррис («Girl»); Бриттани Ховард («Jaima»).

Ранее Naviny.by писали, что Тодд Маккарти, один из ведущих американских кинокритиков, работающий на The Hollywood Reporter, составил свою десятку главных кинокартин уходящего года. Кинокритики этого издания также назвали десятку провальных фильмов года.

Также сообщалось о топ-10 самых ожидаемых картин 2020 года.