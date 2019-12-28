В Минске племянница украла у тети большую сумму валюты

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Столичные правоохранители задержали 22-летнюю минчанка, которая подозревается в хищении большой суммы валюты у своей тети.

Такие накопления 39-летняя потерпевшая собрала для строительства квартиры.

Узнав, что у родственницы имеются большие деньги, племянница, как сообщает пресс-служба ГУВД, сначала похитила один из комплектов ключей от квартиры сестры своей матери, а когда там никого не было дома «проникла в жилище и похитила порядка 3800 рублей. В последующем хищения денег минчанка совершала еще на протяжении 10 месяцев, периодически вынося из квартиры денежные средства» (только иностранной валюты хозяйка не досчиталась на более чем 25 тыс. долларов в эквиваленте).

Деньги подозреваемая тратила на покупку дорогостоящей техники и поездки за границу.

В настоящее время материалы переданы милицией в Следственный комитет.
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Тэги: кража Город: Минск

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