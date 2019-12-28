У посольства Беларуси в Вашингтоне прошел пикет под лозунгом «Нет союзу с Россией!»

Около белорусского диппредставительства в США в Вашингтоне 27 декабря прошел пикет под лозунгом «Нет союзу с Россией!». Организатором выступило «Беларуска-амерыканскае задзіночанне» (БАЗА).

Несмотря на рождественские каникулы, в акции приняли участие более десятка белорусов, живущих в США. По мнению участников пикета, НАТО и страны Запада не будут защищать независимость Беларуси, если сами белорусы не начнут сопротивляться давлению со стороны Москвы.

«Этот протест направлен, в первую очередь, против опасной политики Александра Лукашенко по углублению интеграции с Россией. Ловушка, в которой оказалась Беларусь, является результатом решений именно президента Беларуси, который за 25 лет правления сделал нашу страну полностью зависимой от Кремля и подписал соглашение, которое является дорожной картой по вхождению Беларуси в состав России», — уверен директор по политике и связям с общественностью БАЗА Валерий Ковалевский.

«Усугубляет ситуацию то, что одновременно Лукашенко лишил Беларусь нормальных отношений со странами, которые всегда хотели видеть ее независимой, суверенной, демократической и успешной. В результате, Беларусь в мире воспринимают как сателлита России, не способного на самостоятельную внешнюю политику», — подчеркнул Ковалевский.

Ранее волна антироссийская протестов с участием белорусов прокатилась по разным городам Соединенных Штатов. Люди вышли на улицы Нью-Йорка, Майами, Лос-Анджелеса и Филадельфии.

«Беларуска-амерыканскае задзіночанне» (БАЗА) — официально зарегистрированная в США организация белорусов, выходцев из Беларуси, а также людей, которые эмоционально, генеалогически или другим способом связаны с Беларусью. Организация существует с 1949 года и является крупнейшей и самой старой белорусской организацией в США.

Фото: Беларуска-амерыканскае задзіночанне