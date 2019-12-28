Двое жителей Пинска «превращали» новые микроавтобусы в неисправные и занижали их таможенную стоимость

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Сотрудники Брестской таможни пресекли канал поставки в Беларусь транспортных средств из стран Евросоюза с уклонением от уплаты таможенных платежей. «Экономную»  схему организовали двое жителей Пинска.

Как сообщает Брестская таможня, с начала 2018 года на территорию ЕАЭС было ввезено свыше двух десятков грузовых микроавтобусов, выпущенных в ближайшие пять лет.

При пересечении белорусско-польской границы автомобили находились в технически исправном состоянии и без повреждений. От республиканских пунктов таможенного оформления они помещались под процедуру таможенного транзита до ведомственного пункта таможенного оформления, расположенного в Пинске.

Во время транспортировки происходило «чудесное превращение» — микроавтобусы становились поврежденными либо неисправными, в них заменялись узлы и агрегаты, осветительные приборы, декоративные элементы на бэушные или с дефектами, повреждалось лакокрасочное покрытие.

Соответственно, стоимость транспортных средств и сумма таможенных пошлин и налогов значительно занижались, поскольку автомобиль считался поврежденным.

По выявленным фактам возбуждено уголовное дело в соответствии с  ч.2 ст.231 Уголовного кодекса Беларуси (уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере), ведется расследование.
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Тэги: таможня уклонение от уплаты таможенных платежей Город: Брест Пинск

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