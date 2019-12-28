При взрыве заминированного автомобиля в столице Сомали погибли более 90 человек

В столице Сомали Могадишо в результате взрыва заминированного автомобиля погибли более 90 человек. Как передает РБК , об этом сообщил в Twitter член парламента страны Абдиризак Мухаммед.

Фото носит иллюстративный характер. Фото: vesti.ru/

«Мне сообщили, что число погибших составляет более 90 человек», — написал он.

Мухаммед уточнил, что, по поступившим ему данным, среди погибших было 17 сотрудников полиции, 73 мирных жителя, а также четверо иностранцев, чье гражданство пока не называется.

Ранее агентство Associated Press передало, что на оживленном контрольно-пропускном пункте в столице Сомали произошел взрыв. В больницы были доставлены десятки раненых, включая детей. Взорвался заминированный автомобиль, припаркованный у центра сбора налогов. На данный момент ни одна террористическая организация не взяла ответственность за теракт.