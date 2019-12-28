В Ивьевском районе браконьер подстрелил напарника

Происшествие случилось еще ночью 28 сентября, когда двое местных жителей решили добыть дикого кабана. На днях Ивьевский райотдел Следственного комитета предъявил обвинение 54-летнему стрелку, ранившему своего приятеля.

Фото носит иллюстративный характер. Фото: naoxote.com

Еще ранее оба мужчины привлечены к административной ответственности за охоту без надлежащего разрешения — они наказаны штрафами в размере 25 базовых величин (637,5 рублей). Кроме того они лишены специального права сроком на год, у них конфискованы оружие и боеприпасы.

Отправляясь на промысел, мужчины не имели охотничьих путевок, разрешений на добычу животного. Во время охоты один из них выстрелил по неясно видному силуэту, которым оказался его 61-летний знакомый, в результате чего причинил ему тяжкое пулевое ранение.

Патроны, изъятые у обвиняемого. Фото: sk.gov.by

В жилище обвиняемого были обнаружены и изъяты патроны, которые являются боеприпасами для нарезного огнестрельного оружия. Они хранились в металлическом ящике с боеприпасами к охотничьему гладкоствольному оружию.

Ивьевский районный отдел Следственного комитета предъявил мужчине обвинение по ст.155 (причинение тяжкого телесного повреждения по неосторожности) и по ч.2 ст.295 (незаконные приобретение, хранение, перевозка, ношение боеприпасов) Уголовного кодекса.