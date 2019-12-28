Фотофакт. Спящие щенки в специальном детском саду стали хитом интернета
Этим очаровашкам даже не нужно прикладывать усилий, чтобы покорить наши сердца. Puppy Spring, расположенный в Кёнгидо (Южная Корея), регулярно публикует фотографии, на которых их чудесные маленькие питомцы спят. И эти снимки взрывают интернет.
Как рассказывает портал
Ежедневно в Puppy Spring опекают три десятка собак. К тому же щенячий «детский сад» работает как игровой центр, куда могут приходить дети, чтобы поиграть с четвероногими друзьями.
Время у щенков здесь распланировано и тщательно продумано: игры, упражнения, уроки хороших манер, улучшающие их послушание и коммуникабельность. Поэтому порой песики так устают, что валятся с ног в свои уютные постели. Тогда сотрудники детсада берут в руки фотокамеры, чтобы сделать те самые трогательные снимки, покоряющие сеть.