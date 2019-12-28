Фотофакт. Спящие щенки в специальном детском саду стали хитом интернета

Этим очаровашкам даже не нужно прикладывать усилий, чтобы покорить наши сердца. Puppy Spring, расположенный в Кёнгидо (Южная Корея), регулярно публикует фотографии, на которых их чудесные маленькие питомцы спят. И эти снимки взрывают интернет.

Как рассказывает портал travelask.ru , Puppy Spring — это уникальный дневной центр, в котором заботятся о щенках старше трех месяцев, если их владельцы не могут уделить им достаточно внимания. Подобные учреждения становятся все более популярными в азиатских странах, где уровень занятости на работе продолжает непрерывно увеличиваться.

Ежедневно в Puppy Spring опекают три десятка собак. К тому же щенячий «детский сад» работает как игровой центр, куда могут приходить дети, чтобы поиграть с четвероногими друзьями.

Время у щенков здесь распланировано и тщательно продумано: игры, упражнения, уроки хороших манер, улучшающие их послушание и коммуникабельность. Поэтому порой песики так устают, что валятся с ног в свои уютные постели. Тогда сотрудники детсада берут в руки фотокамеры, чтобы сделать те самые трогательные снимки, покоряющие сеть.