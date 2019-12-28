Белорусский ПЕН-центр вступился за участников акций в защиту независимости страны

Рада Белорусского ПЕН-центра выражает глубокую обеспокоенность в связи с административным преследованием (аресты и штрафы) участников мирных акций в защиту независимости Беларуси. Об этом говорится в заявлении рады, которое поступило в БелаПАН .

Поэт Владимир Некляев перед началом акции 20 декабря в Минске. Фото: Сергей Сацюк, БелаПАН

«В течение последних двух недель мы являлись свидетелями развернувшейся кампании по привлечению к административной ответственности участников мирных собраний», — подчеркивается в документе.

Рада Белорусского ПЕН-центра отмечает, что 26 и 27 декабря в стране прокатилась волна задержаний участников акций в защиту суверенитета. Задержанных судили по статье 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии), суды выносили решения о штрафах и административных арестах (от 5 до 10 суток).

Павел Северинец, общественный деятель и писатель, осужден на 15 суток и оштрафован на 50 базовых величин (1.275 рублей).

30 декабря назначены суды над членами ПЕН-центра, писателями Владимиром Некляевым и Владимиром Орловым.

Составлен протокол в отношении почетного председателя Белорусского ПЕН-центра, переводчика, редактора, языковеда Лявона Борщевского.

«Рада Белорусского ПЕН-центра выступает против нарушения права на свободу выражения, так как суды проходят в том числе и за информирование общественности об акциях в социальных сетях», — отмечается в заявлении.

Так, в отношении Алексея Прохорова (Витебск) составлен протокол по части 1 статьи 23.34 КоАП (за призывы в интернете к участию в «живой цепи»). Суд Витебского района вынес решение — пять базовых величин штрафа (127,5 рубля). В Гомеле блогера Сергея Тихановского (youtube-канал «Страна для жизни») арестовали на 15 суток за участие в несанкционированной акции по статье 23.34 КоАП. В Минске задержали блогера Владимира Цыгановича (MozgON).

Рада Белорусского ПЕН-центра напоминает, что суверенитет Беларуси является конституционным фундаментом страны, выражает поддержку участникам мирных акций, а также призывает власти «воздержаться от неправовых решений и привести практику правоприменения в отношении мирных собраний и свободы выражения мнений в соответствие с международными стандартами».