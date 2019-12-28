Фотофакт. В Поставах открыли памятник известному финансисту и меценату Антонию Тизенгаузу

Накануне, 27 декабря, в Поставах (Витебская область) торжественно открыли памятник белорусскому политику и финансисту Антонию Тизенгаузу. Автор проекта — минский скульптор Александр Финский.

Памятник Антонию Тизенгаузу в Поставах. Фото: Алексей Ластовский

Памятник установлен возле дворца Тизенгауза по улице Советской в райцентре. Вес бронзовой скульптуры — 600 кг. Об этом на своей странице в Facebook сообщает историк и социолог Алексей Ластовский.

Антоний Тизенгауз родился в 1733 году на территории современного Дятловского района в семье влиятельного магната Бенедикта Тизенгауза.

С 1765 года — литовский надворный подскарбий, гродненский староста. Тизенгауз попытался возродить могущество Речи Посполитой, которая тогда находилась в кризисе. Он основал в предместьях Гродно более десятка фабрик.

Также был известен как меценат. В 1772 году в Гродно был построен Театр Тизенгауза (сейчас в этом здании работает Гродненский театр кукол). Также основал медицинскую и театральную школы, ботанический сад.

В 1780 году Тизенгауз был отправлен в отставку и переехал в Поставы. Туда же была переведена театральная школа, балетная труппа и часть капеллы (придворного оркестра). Он основал в городе и регионе ряд мануфактур — суконную, оружейную, чулочную, открыл первый в городе театр. Приглашенный им архитектор Джузеппе Сакко построил не только дворец, но и весь ансамбль рыночной площади Постав.

Скончался в 1785 году и похоронен в фамильном склепе в Желудке Щучинского района.