Автомобильное топливо вновь дорожает — угадайте на сколько?

«Белнефтехим» объявил об очередном повышении розничных цен на бензин и дизельное топливо.

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«Принимая во внимание продолжающуюся тенденцию роста мировых котировок нефти, с 29 декабря 2019 года на автозаправочных станциях Республики Беларусь стоимость автомобильного топлива изменяется на 1 копейку», — цитирует БелаПАН сообщение концерна.

Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,64 рубля за литр, АИ-95-К5-Евро — 1,74 рубля, АИ-98-К5-Евро — 1,96 рубля, дизельного топлива — 1,74 рубля.

Из-за роста стоимости нефти для белорусских НПЗ «Белнефтехим» в 2018-м и до осени 2019 года практически еженедельно поднимал цену на автомобильное топливо. С конца сентября рост приостановился более чем на месяц и вновь возобновился 24 ноября — ровно спустя неделю после выборов в Палату представителей. Предыдущий раз цена менялась 22 декабря.

Премьер-министр Сергей Румас, выступая в парламенте 5 ноября, заявил, что правительство пока не видит предпосылок для роста стоимости топлива. Он обратил внимание, что в этом году на 19 копеек топливо подорожало и на 4 копейки подешевело. «На сегодняшний день предпосылок к тому, чтобы повышать цены на топливо, нет. Стоимость нефти стабильная, экономика нефтеперерабатывающих заводов позволяет работать при том уровне цен на топливо, который сформировался», — отметил премьер-министр.

Он не исключил, что в будущем цена на топливо может вырасти при определенных обстоятельствах. «Правительство будет придерживаться политики по планомерному повышению цен на топливо в том случае, если будет расти цена на нефть или будет изменяться курс белорусского рубля», — подчеркнул Румас.