Фотофакт. Три уральские пенсионерки тайно запустили ликеро-водочный завод

О существенной прибавке к пенсии задумались три пожилые жительницы Верхнеуральска (Челябинская область). И развернули подпольное производство спиртного, причем не где-нибудь, а на самом настоящем ликеро-водочном заводе в родном городе.

Правда, предприятие было законсервировано, но бабушки сумели привести его в рабочее состоянии и запустить. К моменту, когда на них вышли силовики, предприимчивые пенсионерки успели заработать больше 25 млн рублей, сообщили Ura.ru в прокуратуре региона.

«Пенсионерки организовали, наняв местных жителей, производство немаркированного алкоголя», — сказали в надзорном ведомстве.

С ноября 2017 года по март 2018 года подпольно действующий завод выдал более 40 тыс. бутылок водки стоимостью свыше 7,1 млн рублей. Производство еще 90 тыс. бутылок на 18,5 млн рублей сорвала появившаяся на предприятии полиция. Она же оценила и ущерб, нанесенный правообладателям, — он составил 540 тыс. рублей.

Теперь верхнеуральские пенсионерки обвиняются сразу по трем статьям Уголовного кодекса РФ: производство немаркированной алкогольной продукции группой лиц в особо крупном размере, использование поддельных специальных марок и незаконное использование чужого товарного знака. Дело будет рассматривать районный суд.

Фото: управление Росалкогольрегулирования по Уральскому федеральному округу РФ.