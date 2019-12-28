«Свежий ветер»: необходимо развивать альтернативные формы протеста против интеграции с Россией

Кампания «Свежий ветер» считает необходимым в нынешней ситуации развивать альтернативные уличным формы протеста против интеграции с Россией и декларирования гражданской позиции. Как сообщает БелаПАН , об этом кампания заявила относительно акций протеста, планируемых 29 декабря.

Акция против "углубленной интеграции" с РФ 20 декабря. Фото: Сергей Сацюк, БелаПАН

Отмечается, что уличные акции 7—8 и 20—21 декабря были связаны с возможным подписанием документов по «углубленной интеграции» с Россией и давали гражданам страны возможность для проявления их гражданской и моральной позиции о недопустимости торга суверенитетом Беларуси.

«Эти уличные акции собирали не более двух тысяч участников. У нас нет оснований полагать, что количество их участников будет расти, если не изменятся актуальные условия или не появится новых значимых для общества поводов для протеста», — констатирует «Свежий ветер».

«Сегодня выводить людей на улицы без ясного повода, рассогласованности призывов разных политических лидеров и понятных результатов — это путь к демобилизации общества и растрате имеющегося протестного потенциала. Такие действия будут вести к росту репрессий, повышению цены участия и дискредитации самой идеи протеста в глазах общества. Поэтому «Свежий ветер» в нынешней ситуации призывает развивать альтернативные формы протеста и декларирования гражданской позиции», — поясняет кампания.

О планах выстроить 29 декабря живую цепь в центре Минска ранее заявили организаторы кампании «Абаронім незалежнасць». «Мы хотим поменять формат акции, чтобы она несла не персональный момент, а немного в другом формате — живой цепи, где каждый может прийти на эту акцию. Возле Нацбанка будут перформансы. Также организуем сбор открыток и пожеланий с Новым годом тем политическим заключенным, кто встретит его под арестом. Также в районе почтамта будет проходить сбор подписей под обращением в Министерство экономики, чтобы озвучили 31 интеграционную карту», — сообщил заместитель председателя Белорусской партии «Зеленые» Дмитрий Кучук на пресс-конференции 26 декабря.

26 и 27 декабря в Минске состоялись суды над участниками массовых акций против интеграции с Россией. Всех осудили по статье 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии). Активистов приговаривали к внушительным штрафам, некоторых — еще и к аресту до 15 суток.