Фотофакт. Лукашенко танцевал на Венском балу

Венский бал прошел 28 декабря во Дворце Независимости. Участие в балу принял президент Беларуси Александр Лукашенко.

Первый в стране Венский бал планировалось провести 14 декабря в Купаловском театре. Подготовкой занимались телекоммуникационная компания А1 и посольство Австрии. Был объявлен конкурс дебютантов, на бал продавались билеты, сборы от которых должны были пойти на благотворительность.

Однако менее чем за две недели до бала было объявлено, что мероприятие переносится во Дворец Независимости, а те, кто купил билеты, попасть на него не смогут. Инициатором переноса стал Лукашенко, которого, по его словам, провести бал в венских традициях во Дворце Независимости просили его австрийские друзья.

На бал Лукашенко пришел в классическом костюме и в нем же танцевал с молодой брюнеткой, хотя традиции венских балов предусматривают строгий дресс-код. В частности, мужчины должны быть во фраках.

Выступая перед началом бала, Лукашенко отметил, год назад во Дворце Независимости состоялся первый Республиканский новогодний бал, «и сегодня, соблюдая преемственность проверенного временем политического этикета, мы проводим в нашем первый в истории современной Беларуси Венский бал. Но прошу заметить: это продолжение той славной традиции, которую мы с вами открыли в прошлом году».

Фото пресс-службы президента Беларуси