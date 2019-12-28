Мезенцев: программа действий по интеграции может быть подписана в начале 2020 года

Москва и Минск имеют хорошие шансы выйти на подписание программы действий по интеграции в рамках Союзного государства уже в начале следующего года, заявил посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.

«Специально торопиться с выходом на подписание программы действий неправильно. У нас нет необходимости устраивать какую-то гонку или искусственную соревновательность — успеть за один день или за одну неделю. Намного важнее не упустить содержательные моменты и принципиальные интересы обеих сторон. При этом полагаю, что есть хороший шанс выйти на подписание столь значимых документов в начале следующего года», — сказал российский посол газете «Известия».

Мезенцев подчеркнул, что реализация дорожных карт идет и должна идти «пакетным принципом». «Важно не выдергивать из всего пакета предложений одну или другую карту — они должны рассматриваться и реализовываться в комплексе», — отметил дипломат.

Мезенцев заметил, что вопрос о цене на российский газ для Беларуси на следующий год вообще не входит в ту или иную дорожную карту.

«Карты определяют макроусловия и базовые принципы формирования единой экономической, сельскохозяйственной, промышленной, тарифной, таможенной политики», — пояснил глава дипмиссии.