Под Фаниполем в машину, стоявшую с аварийными знаками после ДТП, врезалась фура. Погиб мужчина

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47-летний мужчина погиб в ДТП под Фаниполем в результате стечения обстоятельств.

 

 

Примерно в четыре часа дня 28 декабря в Дзержинском районе на 22-км автодороги Р1 столкнулись легковые «Форд» и «Додж». Машины задели друг друга по касательной, никто не пострадал.

Водители выставили аварийный знак, вызвали ГАИ и стали ждать.

К 25-летнему водителю «Форда» приехал его 47-летний отец и сел на заднее сиденье. И как раз в это время в «Форд» врезалась фура «Вольво». Водитель большегруза совершал обгон автобуса и не заметил аварийные знаки.

В результате столкновения 47-летний мужчина погиб на месте, сам водитель «Форда» и его мать с различными травмами доставлены в больницу, сообщает пресс-служба МЧС.
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Тэги: ДТП Город: Фаниполь

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