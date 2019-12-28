Под Фаниполем в машину, стоявшую с аварийными знаками после ДТП, врезалась фура. Погиб мужчина

47-летний мужчина погиб в ДТП под Фаниполем в результате стечения обстоятельств.

Примерно в четыре часа дня 28 декабря в Дзержинском районе на 22-км автодороги Р1 столкнулись легковые «Форд» и «Додж». Машины задели друг друга по касательной, никто не пострадал.

Водители выставили аварийный знак, вызвали ГАИ и стали ждать.

К 25-летнему водителю «Форда» приехал его 47-летний отец и сел на заднее сиденье. И как раз в это время в «Форд» врезалась фура «Вольво». Водитель большегруза совершал обгон автобуса и не заметил аварийные знаки.