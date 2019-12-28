На Новый год в Беларуси ожидается мокрый снег и порывистый ветер

В канун Нового года в Беларуси опять потеплеет. Поэтому по-настоящему зимним праздник вряд ли получится.

Территорию нашей страны накроет очередной североатлантический циклон.

Непосредственно в новогоднюю ночь ожидается облачная погода, с дождем, мокрым снегом и порывистым ветром. Температура воздуха составит от +2 до -3, но по ощущениям будет на 3-5 градусов холодней, отмечает ОНТ .

Новый год без снега — не редкость для наших широт. Таковым выдалось 1 января в 1990, 1995, 2005 и 2007 годах.