На Новый год в Беларуси ожидается мокрый снег и порывистый ветер

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В канун Нового года в Беларуси опять потеплеет. Поэтому по-настоящему зимним праздник вряд ли получится.

Территорию нашей страны накроет очередной североатлантический циклон.

Непосредственно в новогоднюю ночь ожидается облачная погода, с дождем, мокрым снегом и порывистым ветром. Температура воздуха составит от +2 до -3, но по ощущениям будет на 3-5 градусов холодней, отмечает ОНТ.

Новый год без снега — не редкость для наших широт. Таковым выдалось 1 января в 1990, 1995, 2005 и 2007 годах.

Сюжет: Новый год 2020
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Тэги: Новый год-2020 прогноз погоды

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