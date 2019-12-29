Беларусь окажется в области повышенного атмосферного давления — объявлен желтый уровень опасности

/ Общество
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Утром в воскресенье, 29 декабря, скажется влияние холодной воздушной массы. Днем территорию Беларуси оккупирует область повышенного атмосферного давления, поступающая с Западной Европы.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В некоторых районах пройдет снег. На некоторых дорогах гололедица.

Ветер северный умеренный. В течение дня столбик термометра покажет:

  • Брестская область -2..-4°С;
  • Витебская область -3..-5°С;
  • Гомельская область -1..-3°С;
  • Гродненская область -3..-5°С;
  • Минская область -2..-4°С;
  • Могилевская область -2..-4°С;
  • Минск -2..-4°С

В связи с неблагоприятным погодным явлением объявлен желтый уровень опасности. В связи с этим объявлен желтый уровень опасности. ГАИ подготовила рекомендации, как поступать при гололедице. Свои советы дали и спасатели.
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Тэги: погода гололедица

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