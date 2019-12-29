Смертельное ДТП под Оршей: погиб мужчина

В смертельном дорожно-транспортном происшествии в Оршанском районе погиб пассажир легковушки.

Как сообщили в Госавтоинспекции, авария произошла накануне утром на 186-м километре трассы М-8 Витебск — Гомель — граница Украины рядом деревни Светочевка.

По предварительным данным, водитель «Шевроле» не справился с управлением, вылетел на встречку и лоб в лоб столкнулся с «Опелем».

Как отмечается, травмы, полученные 48-летним пассажиром первого авто, оказались не совместимыми с жизнью — он скончался на месте. Водители двух автомобилей получили менее значимые повреждения.