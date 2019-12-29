Жириновский захотел ввести пост вице-президента

Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский хотел бы видеть в структуре государственной власти пост вице-президента.

Фото из архива пресс-службы президента РФ

В своем телеграм-канале он поддержал идею президента Владимира Путина исключить «слова "подряд" из статьи о количестве президентских сроков в Конституции».

Кроме этого, по мнению главы ЛДПР, на плечи главы государства «ложится огромное бремя обязанностей», поэтому необходимо ввести пост вице-президента.

Это, по мнению Жириновского, смогло бы разделить функции государственного управления между президентом, его заместителем и премьер-министром, что, безусловно, «разгрузит главу государства».