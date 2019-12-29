Лукашенко — Венедиктову: я что, мешаю журналистам работать?

Вне рамок интервью главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов говорил с Александром Лукашенко о свободе СМИ, сообщил журналист в своей программе «Будем наблюдать» 28 декабря. По его словам, белорусский руководитель не считает, что препятствует работе массмедиа.

Фото из архива пресс-службы президента

«Мы поговорили о неких процедурах дополнительных, т.е., ну, например, я говорил с ним о том, что хорошо, чтобы наши коллеги могли более свободно работать в Беларуси. А он говорит: «А что, я им мешаю, что ли?» Я говорю: «Я не знаю, но меня просили вам передать это соображение». — «Ну, хорошо», — представил Венедиктов суть диалога.

Кроме того, он поговорил с Лукашенко о бывшем после РФ в Минске Михаиле Бабиче — «что случилось, почему». Бабич проработал в Беларуси меньше года, с августа 2018-го до апреля 2019-го, и запомнился публичными пикировками с местными властями. Подробности разговора Венедиктов не раскрыл. Сейчас Бабич является первым заместителем министра экономического развития РФ и отвечает за отношения с Беларусью.

Интервью с Лукашенко главред «Эха Москвы» записал в Минске 24 декабря.