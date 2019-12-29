Появилась полная хронология авиакатастрофы в Алматы

На странице Международного аэропорта Алматы в социальной сети опубликована полная хронология авиакатастрофы, которая произошла 27 декабря.

Как отметили в воздушной гавани, если происходит какое-то ЧП, все сотрудники должны четко выполнять предписания, которые существуют, в т.ч. и у служб этого аэропорта.

Что происходило в первые минуты после катастрофы, хорошо видно из опубликованной поминутной хронологии.

05:35 — начало регистрации;

06:35 — окончание регистрации;

07:03 — окончание посадки;

07:21 — взлет;

07:22 — борт пропал с радаров;

07:24 — руководитель полетов объявляет тревогу для всего личного состава аварийно-спасательной команды (в нее входят: Служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения (СПАСОП), медслужба, Служба организации пассажирских перевозок, Служба спецтранспорта, Аэродромная служба, Служба авиационной безопасности, Служба грузовых перевозок, Инженерно-авиационная служба);

07:27 — аварийно-спасательная команда аэропорта собрана в квадрате 6 «К»;

07:35 — от руководителя полетов получена информация об авиационном происшествии в квадрате 20 «А»;

07:36 — на место авиапроисшествия прибыл первый пожарно-спасательный расчет СПАСОП, передал информацию о разрушенном самолете в квадрате 18 «В» и начал эвакуацию пассажиров;

07:38 — на место прибывает полный состав ПСК СПАССОП и приступает к эвакуации пассажиров;

07:39 — начальник СПАСОП запрашивает дополнительные силы медчреждений Алматы;

07:42 — на место происшествия прибывает полный состав аварийно-спасательной команды аэропорта;

08:10 — в терминал с места ЧП эвакуированы все пассажиры, способные самостоятельно передвигаться;

Всего в первые минуты после ЧП на место прибыли: