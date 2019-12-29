Праздник на Октябрьской площади в новогоднюю ночь продлится до 4 утра

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Праздничный концерт «Волшебная звездная ночь» пройдет на Октябрьской площади в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января.


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Создавать праздничное настроение будут Ядвига Поплавская, Инна Афанасьева, Алена Ланская, Жанет, Александра Гайдук, Никита Фоминых, а также различные кавер-бэнды, сообщила агентству «Минск-Новости» художественный руководитель ГУ «Минскконцерт» Елена Родионова.

Зрителей также ждут хореографические и театрализованные номера.

Праздник продлится с 23:30 до 4 утра.
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Тэги: Минскконцерт Новый год-2020 Персона: Ядвига Поплавская Инна Афанасьева Алена Ланская Город: Минск

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