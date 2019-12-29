Праздник на Октябрьской площади в новогоднюю ночь продлится до 4 утра

Праздничный концерт «Волшебная звездная ночь» пройдет на Октябрьской площади в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января.

Создавать праздничное настроение будут Ядвига Поплавская, Инна Афанасьева, Алена Ланская, Жанет, Александра Гайдук, Никита Фоминых, а также различные кавер-бэнды, сообщила агентству «Минск-Новости» художественный руководитель ГУ «Минскконцерт» Елена Родионова.

Зрителей также ждут хореографические и театрализованные номера.

Праздник продлится с 23:30 до 4 утра.