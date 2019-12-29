Масштабный обмен пленными состоится в Украине 29 декабря

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В Киев доставят 55 освобожденных узников, о чем договорились лидеры нормандской четверки в Париже в начале декабря.

Как ожидается, обмен проведут на КПВВ «Майорское» в Донецкой области — сегодня для обычных граждан он закрыт «по техническим причинам», сообщает NV.ua. Украина передаст 87 человек в обмен на 55 украинских пленных.

Украинская сторона предположительно готовится обменять экс-беркутовцев, обвиняемых в убийстве и ранении десятков людей на Майдане в феврале 2014 года, а также виновных в теракте возле Дворца спорта в Харькове в феврале 2015-го. Всем им накануне обмена изменили меру пресечения на личное обязательство.

С резким осуждением выдачи экс-беркутовцев уже выступили пятый президент Украины Петр Порошенко, бывший глава ГПУ Юрий Луценко, парламентская фракция партии «Голос». В ночь на 29 декабря под Лукьяновским СИЗО произошли столкновения между силовиками и протестующими, которые пытались помешать покинуть территорию СИЗО экс-беркутовцам.

Украинские СМИ на КПВВ присутствовать не будут: в штабе операции Объединенных сил пояснили, что обмен пройдет без прессы и все фото и видеоматериалы подготовит Офис президента.
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Тэги: обмен пленными Украина-Россия Беркут Майдан ДНР Персона: Дарья Морозова Город: Киев

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