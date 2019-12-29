В МИД Польши назвали слова Путина о Второй мировой ничтожными

Заместитель главы польского внешнеполитического ведомства Шимон Шинковски вел Сеньк заявил, что слова Владимира Путина об ответственности Польши и других стран Европы за начало Второй мировой являются «ничтожными».

Дипломат считает, что слова Путина могут быть «попыткой вызвать ностальгию по силе и имперским амбициям Советского Союза», передает Polskie Radio 24 .

По словам дипломата, Варшава не может согласиться с «ничтожными высказываниями» Путина, потому в МИД был вызван посол России Сергей Андреев.