Почти 20 миллионов россиян получают меньше 160 долларов в месяц

Во II квартале 2019 года ежемесячный доход в 10 тысяч российских рублей был у 12,7% граждан этой страны против 12,5% за 2018 год.

Также выросла субъективная бедность — доля людей, которые оценивают свое положение как «плохое» и «очень плохое», увеличилась с 23,3 до 26,5%, свидетельствуют данные аналитиков РАНХиГС, сообщают «Ведомости» .

«Нам предстоит решить немало насущных задач в экономике <...> и, главное, шаг за шагом добиваться повышения благосостояния и качества жизни, чтобы все граждане России, каждый из нас уже в наступающем году почувствовал перемены к лучшему», — обещал президент Владимир Путин на новый, 2019 год. Но под конец года стало понятно, что перемен россияне вновь не дождались.

По результатам опроса «Левада-центра», в конце декабря 43% из них считают, что уровень жизни «основной части населения» стал хуже за год.

По данным Счетной палаты, за январь-сентябрь 2019 года население России не выросло, а уменьшилось более чем на 230 000 человек, продолжительность жизни составила всего 72,9 года (цель — 78 лет), а уровень бедности вырос до 12,7% (цель — 6,6%).

По данным опроса «Левада-центра», 53% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет хотели бы уехать из России. Это рекордный показатель за последние 10 лет. Опрос ВЦИОМ показал, что 71% предпринимателей считают условия ведения бизнеса в РФ неблагоприятными, каждый второй верит, что ситуация будет ухудшаться в ближайшие пять лет.