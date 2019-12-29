Противники интеграции Беларуси и России собираются на Октябрьской площади Минска

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Акция 29 декабря инициирована представителями оппозиции.

Как объяснил собравшимся сопредседатель Движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик, цель сегодняшней акции — выразить протест не только интеграции с Россией, но и задержаниям участников предыдущих акций протеста, которые подвергнуты административным арестам и штрафам.

Из оппозиционных политиков, помимо Сивчика, на площади сейчас находится сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Ольга Ковалькова.

Это уже пятая акция против интеграции с Россией в центре Минска. Первые состоялись 7, 8, 20 и 21 декабря.

Сюжет: Углубленная интеграция
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Тэги: БХД движение Разам белорусская оппозиция Беларусь-Россия Персона: Вячеслав Сивчик Ольга Ковалькова Город: Минск

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