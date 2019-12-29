На 30 декабря в Беларуси объявили штормовое предупреждение

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На дорогах страны ожидается гололедица, порывы ветра достигнут 18 м/с, сообщили в МЧС.

Утром и днем 30 декабря на большей части территории Беларуси будет гололед, во многих районах прогнозируют усиление юго-западного ветра порывами до 15-18 м/с.

В МЧС рекомендуют убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, обрезать сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилищу, поставить машину в гараж (при его отсутствии автомобиль лучше парковать подальше от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций).

Находясь на улице, нужно избегать деревьев, разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов, шатких строений).
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Тэги: штормовое предупреждение МЧС непогода

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