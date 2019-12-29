Фотофакт. В Минске протестовали против домашнего насилия

В минском парке Дружбы народов и в Киевском сквере 28 и 29 декабря соответственно прошли разрешенные Мингорисполкомом пикеты против домашнего насилия.

Мероприятия были организованы Белорусской национальной платформой Форума гражданского общества Восточного партнерства совместно с инициативной группой «Маршируй, детка!».

Как сообщила БелаПАН координатор группы Светлана Гатальская, в субботнем пикете, по оценке милиции, приняли участие 26 человек, в воскресном — более пятидесяти. Участники пикета развернули плакаты «Мы, белорусы, — мирные люди», «Бьет, значит, статья 147, 149, 153 УК Беларуси», «Я сяду за самооборону, он не сядет за насилие», «Белорусским женщинам не нравится, когда к ним пристают» и другие.

С импровизированной сцены в микрофон участники акций рассказывали истории женщин, погибших от рук домашних агрессоров с 2016 по 2018 год. «Все желающие могли прочесть истории, они выстраивались в очередь, и мы давали им тексты, — рассказала Гатальская. — Участвовали в пикетах и реальные жертвы домашнего насилия. Они тоже рассказывали свои истории. Юрист инициативы «Ее права» Дарья Чурко рассказала, что была на связи с женщиной, о которой недавно писали СМИ, — ее задушил проводом сын. Она 37 раз обращалась в милицию, писала заявления. Дарья консультировала ее по телефону в колл-центре инициативы».

«В воскресенье людей было больше, чем вчера, но здесь и место удобнее, — продолжила Гатальская. — За два дня мы собрали много подписей под петицией за принятие закона о противодействии домашнему насилию. Много людей интересовались нашей акцией, подходили. Сегодня к нам присоединилась [политик] Татьяна Короткевич, популярные белорусские блогеры».

Организаторы во время пикета расставили женские и детские туфли оранжевого цвета; к каждой паре обуви прилагались бирки, на которых сообщалось о причинах гибели жертв домашнего насилия. Также на пикет организаторы привезли инсталляцию, символизирующую жертв домашнего насилия, — фигуры в полный рост, изображающие пожилую женщину в инвалидном кресле, маленькую девочку, а также женщину, на которую замахивается кулаком мужчина. «Фигуры женщины и мужчины зеркальные, в них можно было увидеть свое отражение», — рассказала координатор группы.

В новом году группа планирует осуществить еще одну символическую акцию, которую пока не удалось провести. «Мы хотели собрать людей, выстроить их таким образом, чтобы получилась надпись: «Нам нужен закон о домашнем насилии», и снять это с помощью дрона с воздуха. Сейчас нам это сделать не позволили, потому что на съемку нужно дополнительное разрешение. Мы обязательно его получим и сделаем задуманное», — подчеркнула Гатальская.

В рамках глобальной кампании «16 дней активных действий против гендерного насилия» 9 и 10 декабря в Киевском сквере планировалось провести аналогичные пикеты, однако Мингорисполком не дал на них разрешение.

Активистки группы «Маршируй, детка!» провели 10 декабря в центре Минска акцию, посвященную окончанию глобальной акции «16 дней активных действий против гендерного насилия» и Дню прав человека. На площади Якуба Коласа они выставили десятки пар женской и детской обуви, окрашенной в оранжевый цвет, который символизирует жертв домашнего насилия. Сразу после завершения акции на площади был задержан оператор телеканала «Белсат» Александр Зенков. В УВД Советского района Минска в отношении Зенкова составили протокол опроса, скопировали видеозапись с камеры и отпустили.

На сайтах petitions.by и marchbabe.by продолжается сбор подписей под петицией за принятие в Беларуси законопроекта по противодействию домашнему насилию. Петиции планируется направить в законодательные органы в январе будущего года.

Фото Ирины Турчиной