Дмитрий Крутой: в теме интеграции Беларуси и РФ не закрыты три вопроса

В вопросе интеграции Беларуси и России по состоянию на сегодняшний день остается многоточие, заявил первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой.

В интервью программе «Главный эфир» телеканала «Беларусь 1» вечером 29 декабря чиновник заявил, что остаются три вопроса, которые «были обозначены после последней встречи президентов в Санкт-Петербурге, они остаются на сегодняшний день — это газ, нефть и определенные вопросы по налоговой карте».

Остальной весь пакет, по его словам, согласован: «Поэтому надеемся, что до конца года еще будет какой-то контакт на уровне лидеров наших стран, и они определят развязки по этим темам. Аргументации сторон понятны, и нужно просто принятие политического решения, по большому счету».

Ожидалось, что пакет документов по так называемой углубленной интеграции с Россией, состоящий из 31 дорожной карты, будет подписан по итогам встречи Александра Лукашенко с Владимиром Путиным в Сочи 7 декабря, но этого не произошло. Интеграционные документы не были подписаны и 20 декабря на встрече Лукашенко с Путиным в Санкт-Петербурге.

23 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что дополнительная финансовая поддержка Беларуси со стороны России возможна только после исполнения дорожных карт. По словам Медведева, речь идет о дорожных картах с первой по тридцатую. После выполнения которых «можно будет посмотреть и на 31-ю дорожную карту, посвященную дальнейшей интеграции, включая такие институты, как наднациональные органы, единая валюта и единый эмиссионный центр», добавил российский премьер.

На следующий день в интервью радиостанции «Эхо Москвы» Лукашенко, рассуждая о 31-й дорожной карте интеграции, заявил: «Мы [с Путиным] вообще исключили разговор на эту тему еще в Сочи. Но кому-то хочется, и подсовывают, в основном через правительство. Медведев недавно высказался. Он не был в Питере на переговорах, поэтому не знает даже слов, которые сказал ваш президент, что мы договорились вообще не трогать этих вопросов [о создании наднациональных органов]».

25 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил несогласие с мнением Лукашенко о том, что у правительства России и Кремля разные подходы к формированию отношений с Беларусью: «Нет, здесь мы не можем согласиться с Александром Григорьевичем. Мы не считаем, что есть какая-то разность в заявлениях президента и председателя правительства».

28 декабря посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев в интервью российским «Известиям» заявил, что Москва и Минск имеют «хорошие шансы выйти на подписание программы действий по интеграции в рамках Союзного государства уже в начале следующего года». По словам Мезенцева, «специально торопиться с выходом на подписание программы действий неправильно, намного важнее не упустить содержательные моменты и принципиальные интересы обеих сторон».

Российский посол также отметил, что реализация дорожных карт идет и должна идти «пакетным принципом», «важно не выдергивать из всего пакета предложений одну или другую карту».

При этом Мезенцев добавил, что вопрос о цене на российский газ для Беларуси на следующий год вообще не входит в дорожные карты. «Карты определяют макроусловия и базовые принципы формирования единой экономической, сельскохозяйственной, промышленной, тарифной, таможенной политики», — пояснил посол РФ.

Содержание интеграционных документов по-прежнему не обнародовано, что вызывает возмущение у оппозиции и тревогу у общественно активных белорусских граждан. В декабре в Минске прошло шесть уличных акций против интеграции с РФ: первая состоялась 7 декабря, две последние — 29-го. За участие в них многих активистов осудили на штрафы и административные аресты сроком от 5 до 15 суток. Суды продолжатся 30 декабря.