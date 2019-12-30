В правительстве назвали рост зарплат и реальных доходов главным итогом года

Первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой назвал важнейшие социально-экономические достижения уходящего года.

«Самым важным из достижений этого года я все-таки считаю рост заработных и плат и реальных доходов населения, — сказал он в интервью программе «Главный эфир» телеканала «Беларусь 1» (вышло в эфир вечером 29 декабря). — Тот уровень, который мы имеем по итогам 11 месяцев, наша оценка, как мы закончим год, показывают, что реальные доходы наших граждан, уже очищенные от инфляции, вырастут примерно на 7% и в среднем по республике составят 1 тысячу 80 рублей. То есть, мы полностью выполним прогнозный параметр».

«Особенно хорошо, что нам удалось достичь прогнозных цифр в бюджетной сфере. Врачи и учителя должны почувствовать увеличение зарплат в этом году примерно на 20%», — добавил Крутой.

Следующими важными моментами он назвал «сдерживание цен и низкую инфляцию», а также рост золото-валютных резервов почти на 28% до 9,2 млрд долларов. «Это хорошая подушка безопасности на следующие несколько лет, когда нам предстоят выплаты по внешним долгам и, я думаю, мы с этим графиком успешно справимся», — сказал первый вице-премьер.

«Ярким явлением стал выход нашего Банка развития — по сути, финансового института правительства — на рынок еврооблигаций. Пятилетние бумаги на 500 миллионов долларов под комфортные низкие ставки на уровне суверенных заимствований — это большое достижение и для Банка развития, и для нашей финансовой системы», — подчеркнул Крутой.

«Плюс дебют, по сути, белорусского рубля на этом рынке еврооблигаций — 210 миллионов. Это, кстати, к разговору о доверии к национальной валюте и абсолютно пустым измышлениям в рамках программы интеграции (Беларуси и России. — БелаПАН.) о том, что мы откажемся от белорусского рубля и перейдем на некую другую валюту. Это абсолютная глупость, таких переговоров не ведется», — заявил первый вице-премьер.

Хорошим моментом уходящего года, по его словам, стало развитие сотрудничества с международными финансовыми организациями — семь инфраструктурных проектов на 1 млрд долларов.

«Плюс эти институты — Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк — дополнительно прокредитовали нашу экономику на 370 миллионов, кроме инфраструктуры», — добавил Крутой.